إصدار كتاب "الشیعة في قفص الاتهام" في أفغانستان

صدر حديثا عن الدائرة العامة للخدمات الثقافية وإصدارات المجمع العالمي لأهل البيت (ع)، كتاب "الشیعة في قفص الاتهام" باللغة البشتونية في أفغانستان.

يحتوي هذا العمل على تفنيدات للتهم المثارة في العقائد والمعارف وتاريخ الشيعة الإمامية، وقد صرح مؤلف هذا العمل بأن هذا الكتاب كُتب من أجل رفع مستوى الوحدة والأخوة بين المجتمعات الإسلامية، وللرد على الاتهامات الباطلة والظالمة التي وجهتها جماعات مختلفة على مدى التاريخ إلى أتباع مذهب أهل البيت عليهم السلام، وذلك بحافز إثارة الفتنة بين المذاهب الإسلامية.

ويسعى المؤلف ومن هذا المنطلق أن يكشف عن ظلامات الشيعة أمام المحاربين للآخرة، وعن الجهود الواسعة لأعداء الدين ضد المذهب الحق الشيعي.

وتعد تحريف القرآن، وخطأ جبريل في نزول الوحي، والغلو، وأن الشيعة أخذوا عقائدهم من اليهود، وأنهم بدأوا معركة الجمل، وقتل عثمان وحكاية عبد الله بن سبأ، وتأثير كعب الأحبار على عقائد الشيعة، وقضية عدالة الصحابة والاختلاف في الفتوى من الاتهامات التي ناقشها المؤلف في هذا الكتاب.

إنّ كتاب "الشيعة في قفص الاتهام" من تأليف الشيخ محمد جواد الشرّي وترجمه محمد رحيم دراني إلى اللغة البشتونية، وصدر بالقياس الوزيري.

