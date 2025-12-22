  1. الرئيسية
العتبة العباسیة تفتح بوابة التسجيل لأداء زيارة الإمام الحسين(ع) نيابة عن الآخرين في شهر رجب

22 ديسمبر 2025 - 17:10
أعلن قسم الإعلام في العتبة العباسیة الشريفة عن فتح بوابة التسجيل لأداء زيارة الإمام الحسين (عليه السلام) نيابة عن الآخرين ابتداءً من أول شهر رجب.

وفقا لما أفادته وكالة أهل البيت (ع) للأنباء ــ ابنا ــ أعلنت إدارة الإعلام بالعتبة العباسیة عن فتح بوابة التسجيل لزيارة الإمام الحسين (عليه السلام) نيابةً عن الآخرين، ابتداءً من أول شهر رجب.

وتتولى شعبة تقنية المعلومات والشبكات بالإدارة، بالتعاون مع شعبة الخدام الكرام بالعتبة، تنظيم فعاليات زيارة الإمام الحسين وشقيقه أبي الفضل العباس (عليهما السلام).

ويتم التسجيل لمن يرغب في أداء الزيارة عبر صفحة "الزيارة بالوكالة" التابعة لشبكة الكفيل العالمية، من خلال الرابط التالي: https://alkafeel.net/zyara/

