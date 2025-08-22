إصدار كتاب "الإنصاف في مسائل الخلاف" في تنزانيا

وفقا لما أفادته وكالة أهل البيت (ع) للأنباء ــ ابنا ــ صدر حديثا عن الدائرة العامة للخدمات الثقافية وإصدارات المجمع العالمي لأهل البيت (ع)، كتاب "الإنصاف في مسائل الخلاف" باللغة السواحيلية وفي تنزانيا.

ويعد الكتاب دراسة حول بعض القضايا الخلافية بين مدرسة أهل البيت (ع) ومدرسة أهل السنة ما يتعلق بالعقائد، يبدأ الكتاب بتقييم أساليب بعض كبار أهل السنة حول علم الرجال والحديث، ثم يتطرق إلى أسباب وجذور مخالفتهم مع الشيعة في هذه المواضيع.

ويقدم مؤلف هذا العمل نقدا حول تعامل واتجاه أهل السنة في مواجهتم للروايات ورواتها، ويسعى حتى يقدم أسلوبا صحيحا لذلك، ويركز جزءا آخر من الكتاب حول خلاف الشيعة وأهل السنة في المسائل العقدية، ويقارن بين وجهة نظر الشيعة ومختلف فرق أهل السنة فيما يتعلق ببعض المواضيع كالتشبية والجسيم وما شاكل التي تختص بالقضايا التوحيدية.

إنّ كتاب "الإنصاف في مسائل الخلاف" من تأليف "الشيخ حسين المعتوق"، وترجمه عبد الرزاق راشد بلال إلى اللغة السواحيلية، وصدر بالقياس الرقعي.

