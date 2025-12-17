بريطانيا تشدّد إجراءاتها ضد احتجاجات مؤيّدة لفلسطين بضغط من منظمات يهودية

وفقا لما أفادته وكالة أهل البيت (ع) للأنباء ــ ابنا ــ دعت منظمات يهودية في بريطانيا إلى اتخاذ إجراءات أكثر صرامة حيال الاحتجاجات المؤيّدة للفلسطينيين، معتبرة أن "بعض الشعارات والهتافات تحمل مضامين معادية لليهود"، وفق زعمها.

وقالت منظمة "كوميونيتي سيكيوريتي تراست" (CST)، المعنية بتوفير الحماية الأمنية لليهود البريطانيين، إن "الوقائع المعادية للسامية شهدت ارتفاعاً حاداً في البلاد خلال الفترة الأخيرة".

وفي هذا السياق، أصدرت شرطة العاصمة لندن، وشرطة منطقة مانشستر الكبرى، بياناً مشتركاً أشارتا فيه إلى "أنهما على دراية بقلق فئات من المجتمع إزاء لافتات وهتافات من قبيل عولمة الانتفاضة"، محذرتين من أن "استخدام مثل هذه العبارات في احتجاجات مقبلة، أو بصيغة تستهدف فئة بعينها سيقابل بإجراءات صارمة، بما في ذلك تنفيذ اعتقالات".

وكانت المملكة المتحدة أعلنت في حزيران/يونيو الفائت، حظرها حركة "فلسطين أكشن" بموجب ما أسمته قوانين "مكافحة الإرهاب"، ما جعل الانتماء إليها أو الترويج لها أو تنظيم اجتماعات باسمها أو رفع شعاراتها في الأماكن العامّة مخالفاً للقانون.

وشهدت العاصمة لندن عدد من الاحتجاجات الداعمة لحق الرافضين للإبادة الإسرائيلية في غزة، عقب حظر حركة "فلسطين أكشن"، إضافةً إلى محاولات متعددة للطعن بقرار الحظر. في الوقت الذي تدعي فيه تستخدم جماعات يهودية حجة "معاداة السامية" ضد كل حراك معارض للإبادة، وتدعو لمنعه وحظر الجهات المنظمة له.