قائد الثورة الاسلامية يعزي برحيل حجة الإسلام والمسلمين شاهتشراغي

وجاء نص بيان قائد الثورة الإسلامية على النحو التالي:

بسم الله الرحمن الرحيم

أقدّم التعازي في وفاة العالم المجاهد والخدوم، المرحوم حجة الإسلام الحاج السيد محمد شاهتشراغي (1)، رحمة الله عليه، إلى أهالي محافظة سمنان الشرفاء، والمريدين والمحبين، ولا سيما آل شاهتشراغي المحترمين وأسرة المرحوم.

إنَّ سنواتِ تصدّيه لإمامة الجمعة في سمنان، وأُنسه بالكوادر الثورية والشباب، وسائر خدماته للناس، تُعدّ من مناقب هذا السيّد الجليل ومما يستنزل الألطاف الإلهية، رحمة الله عليه.

السيد علي الخامنئي

14/12/2025

