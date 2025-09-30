إصدار كتاب "علي (ع) ميزان الحق" باللغة السواحيلية

وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ أبنا ــ صدر حديثا عن الدائرة العامة للخدمات الثقافية وإصدارات المجمع العالمي لأهل البيت (ع)، كتاب "علي (ع) ميزان الحق" باللغة السواحيلية وفي تنزانيا.

يعدّ الكتاب الحالي دراسة حديثية حول إثبات الخصائص الفريدة للإمام علي عليه السلام، وذلك مقارنة بسائر أصحاب النبي صلى الله عليه وآله. وقد صنّف المؤلف أصحاب النبي صلى الله عليه وآله إلى ثلاث أقسام: المخلصين، والمنافقين، والأشخاص العاديين، معتبرا أنّ امتلاك معيار للتعرف على هذه الأقسام الثلاثة من الأفراد قضية حيوية لفهم الإسلام.

وبناء عليه، سعى الكاتب في هذا العمل إلى اختيار الإمام علي عليه السلام كمعيار رئيسي لهذا التمييز؛ وذلك استنادا إلى آيات القرآن، وأحاديث النبي صلى الله عليه وآله، والمصادر الروائية والتفسيرية عن الشيعة وأهل السنة.

وأمّا بعض المحاور التي عدّها الكاتب معايير بحثه بغية الوصول إلى هدفه على ما يلي:

تمييز المؤمن عن المنافق، ومعرفة محب الله عن عدو الله، والتعريف بالإمام علي عليه السلام كشخصية حيث يعد من سبّه كمن سبّ الله ورسوله، وهو الشخص الذي يطيع الله تمامًا، ويميز به بين الحق والباطل، وهو من يبين الوحي بعد النبي صلى الله عليه وآله والذي له اتصال مباشر بالوحي، وأيضًا الشخص الذي يعد النظر إليه عبادة، ومكانته أعلى من الكعبة.

إنّ كتاب "علي (ع) ميزان الحق" هو من تأليف "محمد غوزل الآمدي"، وترجمه "عبد الماجد ناصر" إلى اللغة السواحيلية، وصدر بالقياس الوزيري.

