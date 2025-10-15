إصدار كتاب "أهل البيت (ع) في آية التطهير" في تنزانيا

وفقا لما أفادته وكالة أهل البيت (ع) للأنباء ــ ابنا ــ صدر حديثا عن الدائرة العامة للخدمات الثقافية وإصدارات المجمع العالمي لأهل البيت (ع)، كتاب "أهل البيت (ع) في آية التطهير" وهو من تأليف جعفر مرتضى العاملي باللغة السواحيلية وفي تنزانيا.

يعد الكتاب دراسة حول تبيين المفهوم الحقيقي لعبارة "أهل البيت" في آية التطهير وإثبات اختصاصها إلى الخمسة أصحاب الكساء، ويستهل المؤلف دراسته أنّ هناك جماعة كانت تسعى بعد رحيل النبي الأكرم محمد (ص) إلى أن تعرّف "أهل البيت" بزوجات الرسول، أو بني هاشم، وحتى الأمة الإسلامية.

ثم يتابع الكاتب بحثه مفصلا ذلك إلى القسمين رئيسيين؛ الأول "أهل اليت في القرآن" والثاني "النقد والمناقشة"، والقسم الأول أيضا يحتوي على 5 فصول هو تأييد أنّ مصداق أهل البيت هو الخمسة أصحاب الكساء، وذلك من خلال دراسة هذا الموضوع في القرآن ومفهوم آية التطهير من منظور النبي (ص)، وعدم ومخالفة روايات مع النص القرآني.

وأما القسم الثاني هو نقد ومناقشة الشبهات الواردة في هذا الشأن، وهو يضم أربعة فصول مع التركيز على عناوين مثل التوجيهات الخاطئة، عشرة دليل لعدم شمول زوجات النبي بآية التطهير، وأيضا عدم شمول بني هاشم، ودلالة آية التطهير على العصمة.

ترجم كتاب "أهل البيت (ع) في آية التطهير" محمد تشكا إلى اللغة السواحيلية، وصدر بالحجم الرقعي.

......

انتهى/ 278