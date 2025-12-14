مركز الحضارة الإسلامية في طشقند: مشروع ثقافي رئيسي في أوزبكستان لإعادة النظر في التراث الإسلامي

وفقا لما أفادته وكالة أهل البيت (ع) للأنباء ــ ابنا ــ تم افتتاح مركز الحضارة الإسلامية في أوزبكستان كمشروع ثقافي وتعليمي ضخم يهدف إلى إعادة تعريف مكانة التراث الإسلامي في التاريخ العالمي، والحفاظ على الإرث التاريخي والثقافي للبلاد للأجيال القادمة.

وقد سلطت شبكة CNN الضوء على جوانب متعددة من هذا المجمع في تقرير حديث. طُرحت فكرة إنشاء المركز لأول مرة عام ٢٠١٧ من قبل شوكت ميرزيوييف، رئيس أوزبكستان، خلال خطابه أمام الأمم المتحدة.

وصرح حينها بأن المشروع يهدف إلى تقديم صورة إنسانية، مسالمة، وثقافية للإسلام للمجتمع الدولي. يقع المجمع الثقافي في منطقة هاست إمام في طشقند، التي تُعتبر على نطاق واسع القلب الروحي للعاصمة الأوزبكية. وترمز قبته التي يبلغ ارتفاعها ٦٥ متراً ومداخله الرئيسية الأربعة إلى وحدة مختلف مناطق البلاد. يضم المجمع في قلبه قاعة القرآن الكريم، التي تحوي المخطوطة الشهيرة المنسوبة إلى القرن السابع الميلادي، والمعروفة باسم "مصحف عثمان"، وهي قطعة أثرية مسجلة في سجل ذاكرة العالم التابع لليونسكو. وتستخدم معارض المركز على نطاق واسع التقنيات الرقمية لعرض سرد زمني لتاريخ المنطقة الثقافي، يمتد من العصر الجاهلي إلى العصر الحديث و"أوزبكستان الجديدة".