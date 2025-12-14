  1. الرئيسية
إمام صلاة الجمعة السابق في المسجد الكبير بكراتشي في ذمة الله

14 ديسمبر 2025 - 16:59
رمز الخبر: 1761602
توفي حجة الإسلام السيد محمود الموسوي، إمام صلاة الجمعة السابق وإمام المسجد الكبير في كراتشي، بسبب الإنفلونزا.

كان هذا الداعية العالمي يعاني من مرض رئوي منذ مشاركته في جبهات القتال خلال الحرب العراقية الإيرانية، حيث عانى من ضيق التنفس لسنوات طويلة. ومع ذلك، لم يتخلَّ قط عن نشاطه الدعوي والديني.

بناءً على طلب أهالي كراتشي، شغل حجة الإسلام الموسوي منصب إمام صلاة الجمعة وإمام الجامع الكبير في المدينة لمدة عشر سنوات. وقبله، شغل والده، حجة الإسلام السيد فاضل الموسوي، المنصب نفسه لمدة خمس سنوات بدعوة من جامعة المصطفى العالمية. واستمر في هذا الدور حتى وفاته، وبعدها، وبناءً على طلب المجتمع المحلي، أُسندت المسؤولية إلى ابنه، السيد محمود الموسوي.

