أمريكا تعلن مقتل وإصابة من جنودها بهجوم لداعش في مدينة "تدمر" السورية

وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ أبنا ـ أعلن البنتاغون، عن مقتل جنديين أمريكيين ومترجم مدني، وإصابة ثلاثة آخرين، خلال عملية ضد تنظيم “داعش” في مدينة تدمر السورية.

وقال مصدر أمني لوكالة الأنباء السورية (سانا) في تصريح صحفي أن "قوات الأمن السورية وقوات أمريكية تعرضت لإطلاق نار قرب مدينة تدمر أثناء تنفيذ جولة ميدانية مشتركة".

وأضاف أن "الحادث أسفر عن إصابة عنصرين من قوات الأمن السورية وعدد من أفراد القوات الأمريكية، فيما قُتل مطلق النار"، مشيراً إلى أنه "لا توجد معلومات إضافية حتى الآن حول دوافع الحادث أو ملابساته".

وأوضح المصدر أن "حركة السير على الطريق الدولي دير الزور – دمشق توقفت مؤقتًا على خلفية الحادث، بالتزامن مع تحليق مكثف للطيران في أجواء المنطقة".

وبيّن أن "مروحيات أمريكية تدخلت لإجلاء المصابين إلى قاعدة التنف بعد حادث إطلاق النار".

