الشیخ الأختري یشید بالسيدة فاطمة(س) كنموذج للمرأة المسلمة

وفقا لما أفادته وكالة أهل البيت (ع) للأنباء ــ ابنا ــ في كلمته أمام المؤتمر الكبير الرابع للسادات في مركز المؤتمرات الدولي بالجمهورية الإسلامية الإيرانية، هنأ رئيس مجمع أهل البيت (عليهم السلام) بمناسبة ذكرى ميلاد السيدة فاطمة (عليها السلام)، واصفًا إياها بـ"يوم مبارك ومقدس"، إحياءً لذكرى ميلاد ابنة النبي محمد (ص) و"سيدة نساء العالمين".

وأشار إلى أن إيران تحتفل رسميًا بهذه الذكرى كيوم الأم ويوم المرأة ويوم الزوجة، مضيفًا أن هذه التسمية "لائقة وضرورية، بما يتناسب مع المكانة الرفيعة لتلك السيدة الجليلة". وقال آية الله أختري إن السيدة فاطمة (عليها السلام) "معجزة إلهية وأكمل تجلٍّ لعظمة الله في خلق البشر"، مضيفًا أن الله جعلها "النموذج الأمثل للمرأة المسلمة ونصف الحقيقة الكاملة للإنسانية". وأشار إلى آية المباهلة، مشيرًا إلى أن المرأة الوحيدة المذكورة في الآية هي السيدة فاطمة (عليها السلام)، "وهو شرف يعكس مكانتها الرفيعة".