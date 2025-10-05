إقامة الذكرى السنوية الأولى لاستشهاد السيد حسن نصر الله والسيد هاشم صفي الدين في محافظة بابل العراقية + صور

وفقا لما أفادته وكالة أهل البيت (ع) للأنباء ــ ابنا ــ أقيمت مراسيم الذكرى السنوية الأولى لاستشهاد السيد حسن نصر الله والسيد هاشم صفي الدين ورفافقهما الشهداء، وذلك في الملعب الأولمبي بمدينة الكفل في محافظة بابل العراقية.

وحضر هذه المراسيم ممثل الولي الفقيه في العراق آية الله السيد مجتبى، و ممثل المجمع العالمي لأهل البيت (ع) في العراق حجة الإسلام والمسلمين السيد محمد رضا الأيوب.

وقد شارك أيضا في هذه الذكرى السنوية عدد من شيوخ العشائر العراقية ومختلف شرائح الشعب العراقي بمدينة الكفل.

چ

.........

انتهى/ 278