حكومة الشرع تعقل على الهجوم الذي استهدف قوات أمريكية وسط سوريا

وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ أبنا ـ أكد المتحدث باسم وزارة الداخلية السورية، نور الدين البابا، أن الداخلية أصدرت تحذيرات مسبقة من احتمالية وقوع هجوم من تنظيم "داعش" ولكن قوات التحالف الدولي لم تأخذه بعين الاعتبار.

وقال البابا في تصريحات نقلتها قناة "الإخبارية" إنه "كانت هناك تحذيرات مسبقة من طرف قيادة الأمن الداخلي للقوات الشريكة في منطقة البادية باحتمال حصول خرق أو هجمات متوقعة لداعش.. وقوات التحالف الدولي لم تأخذ التحذيرات السورية بعين الاعتبار".

وأضاف أنه "على باب أحد المقرات في بادية تدمر أقدم عنصر يتبع لداعش على إطلاق النار، وكان هناك جولة بين قيادة التحالف الدولي في سوريا وقيادة الأمن الداخلي بالبادية أثناء إطلاق النار".

وأشار إلى أنه "سيتم التأكد من ارتباط هذا العنصر بتنظيم داعش أم إنه يحمل فكر التنظيم نفسه.. ومنفذ الهجوم لا يملك أي ارتباط قيادي داخل الأمن الداخلي ولا يعد مرافقا للقيادة.. وتم تحييد منفذ الهجوم بعد اشتباكه مع الأمن السوري وقوات التحالف".

وأعلن البنتاغون امس السبت، مقتل جنديين أمريكيين ومترجم مدني، خلال عملية ضد تنظيم "داعش" في مدينة تدمر السورية، بالإضافة إلى إصابة ثلاثة آخرين.

وأكدت القيادة المركزية الأمريكية أن ذلك جاء نتيجة كمين نصبه مسلح من تنظيم "داعش" في سوريا، وقد تم الاشتباك معه وتصفيته.

انتهى / 323