وفاة 17 فلسطينيا إثر انهيار المباني بغزة جراء المنخفضات الجوية

وفقا لما أفادته وكالة أهل البيت (ع) للأنباء ــ ابنا ــ قال المتحدث باسم الدفاع المدني في غزة محمود بصل إن أكثر من 17 مبنى سكنيا انهارت بشكل كامل منذ بدء المنخفضات الجوية، في حين تعرضت أكثر من 90 بناية أخرى لانهيارات جزئية خطيرة، مما يشكل تهديدا مباشرا على حياة آلاف المواطنين.

وأضاف بصل أن نحو 90% من مراكز الإيواء في قطاع غزة غرقت بالكامل جراء السيول ومياه الأمطار، مشيرا إلى أن جميع خيام المواطنين في مختلف مناطق القطاع تضررت وغرقت، مما أدى إلى فقدان آلاف الأسر مأواها المؤقت وتلف الملابس والأغطية والفرش، الأمر الذي فاقم معاناتها الإنسانية.

كما ذكر أن طواقم الدفاع المدني تلقت أكثر من 5 آلاف نداء استغاثة ومناشدة من المواطنين منذ بدء المنخفضات الجوية، في وقت تعمل فيه الطواقم بإمكانيات محدودة للغاية، وسط حجم كارثة يفوق قدراتها.

وجدد الدفاع المدني دعوته العاجلة إلى المجتمع الدولي والمؤسسات الإنسانية للتحرك الفوري من أجل إغاثة المواطنين وتوفير الاحتياجات الإنسانية الطارئة، مؤكدا أن الخيام أثبتت فشلها الكامل في قطاع غزة، مطالبا بعدم إدخالها مجددا.

كما طالب بصل بالبدء الفوري والعاجل في عملية إعادة الإعمار، وتوفير مساكن آمنة تحفظ كرامة المواطنين وتحمي حياتهم، في ظل الظروف المناخية القاسية والأوضاع الإنسانية المتدهورة التي يعيشها القطاع.

وتأتي هذه المعاناة وسط تنصل إسرائيل من التزاماتها التي نص عليها اتفاق وقف إطلاق النار الساري منذ 10 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، بما فيه إدخال مواد الإيواء و300 ألف خيمة وبيت متنقل، وفق ما أكده مرارا المكتب الإعلامي الحكومي في غزة.

وخلّفت حرب الإبادة الإسرائيلية في غزة -والتي بدأت في 8 أكتوبر/تشرين الأول 2023 بدعم أميركي واستمرت سنتين- أكثر من 70 ألف شهيد وما يفوق 171 ألف جريح.