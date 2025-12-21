مسجد جلالية جامع مانشستر سيخضع لإعادة تصميم حديثة بميزات مستدامة

وفقا لما أفادته وكالة أهل البيت (ع) للأنباء ــ ابنا ــ تمت الموافقة على مشروع توسعة مسجد جلالية جامع في وسط مدينة روتشديل. سيشمل المشروع إعادة تصميم وتوسيع مبنى المسجد كجزء من "مشروع إرثي" يخدم المجتمع.

ومنذ تأسيسه في سبعينيات القرن الماضي، ازداد الإقبال على موقع المسجد في شارع ترافالغار، ويسعى المسجد الآن إلى التكيف مع احتياجات المنطقة المتغيرة. ووفقًا للتفاصيل التي عُرضت في اجتماع لجنة التخطيط بتاريخ 18 ديسمبر، سيتم إزالة القبة والمئذنة الحاليتين واستبدالهما بتصميم عصري ومئذنة جديدة. وتشمل المقترحات إضافة طابق أول، وتركيب مصعد وسلالم، وتحسين المرافق العامة، وتوسيع قاعة الصلاة الرئيسية بشكل طفيف. وقال عضو المجلس المحلي، افتخار أحمد، مؤيدًا للمشروع في مبنى "نمبر وان ريفرسايد": "سيحقق هذا المشروع فوائد واضحة وملموسة. سيُنشئ مرفقًا عصريًا يلبي احتياجات المجتمع المتغيرة، وسيدعم تعليم الأطفال والشباب". وأوضح المستشار أحمد كذلك أن الخطة ستوفر مرافق محسنة للنساء، مشيراً إلى أن الموقع الحالي يفتقر إلى مناطق تغيير ملابس منفصلة.