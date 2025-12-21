إيماني بور یؤكد على وحدة المسلمين في مواجهة الإسلاموفوبيا في قمة تايلاند

وفقا لما أفادته وكالة أهل البيت (ع) للأنباء ــ ابنا ــ حضر رئيس منظمة الثقافة والإعلام الإسلامية الإيرانية، الذي سافر إلى تايلاند للمشاركة في حوارات بين الأديان، صلاة الجمعة والتقى برئيس وأعضاء مجلس أمناء المركز الإسلامي في تايلاند، بالإضافة إلى إمام بانكوك.

وخلال اللقاء، ناقشوا قضايا مختلفة تهم العالم الإسلامي. وأكد الشيخ محمد مهدي إيماني بور، رئيس منظمة الثقافة والإعلام الإسلامية الإيرانية، خلال اللقاء، على ضرورة أن يظل المسلمون في كل مكان مسؤولين ومتيقظين لتحديات الأمة الإسلامية.

وقال إن الوحدة في مواجهة الإسلاموفوبيا المنظمة ليست خياراً، بل ضرورة استراتيجية. وشدد على أن التضامن هو مفتاح التصدي للدعاية المعادية ونشر رسالة الإسلام الحقيقية عالمياً.

وفي معرض حديثه عن إنجازات إيران، أشار إيماني بور إلى أن الجمهورية الإسلامية، بعد الثورة، انتهجت مساراً لا يقتصر على التغيير السياسي فحسب، بل يهدف إلى إعادة تعريف الهوية الوطنية على أسس دينية وعدالة وشعبية.