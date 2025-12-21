عالم سني يقول إن حادثة إطلاق النار في سيدني استُخدمت كذريعة للضغط على إيران

وفقا لما أفادته وكالة أهل البيت (ع) للأنباء ــ ابنا ــ صرح الملا صباح ياري، إمام صلاة الجمعة في شيرفينه بإيران، بأن الحكومات الغربية وخصوم الجمهورية الإسلامية يستغلون كل فرصة لتوجيه اتهامات ضدها.

وأوضح العالم السني أن حادثة إطلاق النار الأخيرة التي استهدفت يهودًا في سيدني بأستراليا، استُغلت فورًا من قبل الدول الغربية كذريعة لاتهام إيران بالتورط فيها، مما يُظهر استعدادها لاستخدام أي أسلوب لتهميش إيران وممارسة ضغوط سياسية عليها.

وشدد إمام صلاة الجمعة في شيرفينه على أنه لم يُقدم أي دليل يُثبت تورط إيران في الحادث، وأن جميع هذه الادعاءات لا أساس لها من الصحة.

وأكد ياري أنه في مثل هذه الظروف، يجب على الجهاز الدبلوماسي الإيراني أن يتصرف بيقظة وحكمة لمنع الخصوم من استغلال الأحداث الغامضة للإضرار بالجمهورية الإسلامية. وأشار إلى أن الصهاينة والأمريكيين، لعجزهم عن مواجهة إيران عسكريًا، يستخدمون حوادث مثل حادثة إطلاق النار في سيدني كذريعة لتوجيه اتهامات ضدها. وذكر إمام الجمعة كذلك أن وسائل الإعلام الغربية المعادية، المدعومة من الصهيونية العالمية والولايات المتحدة، تحاول باستمرار تصوير صورة مشوهة وغير إنسانية لإيران، والتي وصفها بأنها مظهر واضح للإرهاب الحكومي الموجه ضد الجمهورية الإسلامية.