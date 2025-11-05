  1. الرئيسية
كاريكاتير / ترامب یرید نهب ثروات العالم

5 نوفمبر 2025 - 18:19
رمز الخبر: 1747041
وفقا لما أفادته وكالة أهل البيت (ع) للأنباء ـ ابنا ـ ترامب یرید نهب ثروات العالم.

