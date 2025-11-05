https://ar.abna24.com/xjRDV5 نوفمبر 2025 - 18:19 رمز الخبر 1747041 الوسائط المتعدده کاریکاتیر الرئيسية الوسائط المتعدده کاریکاتیر كاريكاتير / ترامب یرید نهب ثروات العالم 5 نوفمبر 2025 - 18:19 رمز الخبر: 1747041 وفقا لما أفادته وكالة أهل البيت (ع) للأنباء ـ ابنا ـ ترامب یرید نهب ثروات العالم. سمات ترامب اخبار ذات صله کاریکاتیر / أطماع بن زايد لاتنتهي كاريكاتير / المدعية العسكرية ضد نتنياهو، لحظة قبل كل شيء كاريكاتير / بعد غزة، لبنان مرة أخرى؟ كاريكاتير / ‘التفاوض’ بالطريقة الاسرائيلية كاريكاتير / ترامب: لإسرائيل الحق في الرد على الحادث كاريكاتير / غزة: نسف وقف إطلاق النار برعایة ترامب كاريكاتير / أين جثامين الإسرائيليين؟
