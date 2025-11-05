https://ar.abna24.com/xjRCY5 نوفمبر 2025 - 17:09 رمز الخبر 1746995 الوسائط المتعدده کاریکاتیر الرئيسية الوسائط المتعدده کاریکاتیر كاريكاتير / المدعية العسكرية ضد نتنياهو، لحظة قبل كل شيء 5 نوفمبر 2025 - 17:09 رمز الخبر: 1746995 وفقا لما أفادته وكالة أهل البيت (ع) للأنباء ـ ابنا ـ المدعية العسكرية ضد نتنياهو، لحظة قبل كل شيء. سمات المدعية العسكرية نتنياهو اخبار ذات صله كاريكاتير / بعد غزة، لبنان مرة أخرى؟ کاریکاتیر / أطماع بن زايد لاتنتهي كاريكاتير / ‘التفاوض’ بالطريقة الاسرائيلية كاريكاتير / ترامب یرید نهب ثروات العالم كاريكاتير / ترامب: لإسرائيل الحق في الرد على الحادث كاريكاتير / أين جثامين الإسرائيليين؟ كاريكاتير / غزة: نسف وقف إطلاق النار برعایة ترامب كاريكاتير / النفاق الدولي يظهر في البحث عن جثث أسرى الصهاينة في غزة كاريكاتير / أي قتلى يجب البحث عنهم؟
