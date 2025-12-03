إصدار كتاب معجم الإشارات الفقهية للشيخ محمد رضا المامقاني

وفقا لما أفادته وكالة أهل البيت (ع) للأنباء ــ ابنا ــ أصدرت الهيأة العليا لإحياء التراث في العتبة العباسية المقدسة، كتابًا جديدًا بعنوان: معجم الإشارات الفقهية (الأطروحة الأولية)، في أربعة مجلدات للشيخ محمد رضا المامقاني.

وقال معاون مدير مركز إحياء التراث التابع للهيأة الشيخ ضياء الكربلائي، إنَّ المركز أشرف على إصدار كتاب معجم الإشارات الفقهية (الأطروحة الأولية) لمؤلفه الشيخ محمد رضا المامقاني، لافتا، إلى أنَّ الإصدار جمع ما تناثر في تراثنا المخطوط والمطبوع من إشارات ومصطلحات وألفاظ فقهية وأصولية ورجالية وحديثية كـ (أُطروحة أولية قابلة للاستدراك) لطالما يحتاجها الباحث المختص في قراءته للنصوص الفقهية وتتبع طرائق الفقهاء في التصنيف.

وأضاف، أنَّ المجلدات الثلاثة الأولى من الإصدار تميزت بدقة الترتيب وجمال العرض وغزارة الفوائد العلمية، في حين خصص الرابع لفهارس فنية دقيقة تسهل التصفح والاستقصاء.

وتسعى الهيأة العليا لإحياء التراث إلى تكريس جهود محققيها وباحثيها لإخراج كنوز التراث الإسلامي وتقديمها بأسلوب يظهر عمقها العلمي وأصالتها.

