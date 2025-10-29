https://ar.abna24.com/xjQvC29 أكتوبر 2025 - 15:50 رمز الخبر 1744282 الوسائط المتعدده کاریکاتیر الرئيسية الوسائط المتعدده کاریکاتیر كاريكاتير / أين جثامين الإسرائيليين؟ 29 أكتوبر 2025 - 15:50 رمز الخبر: 1744282 وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ أبنا ــ أين جثامين الإسرائيليين؟ سمات انتشال جثث الأسرى الصهاينة اخبار ذات صله كاريكاتير / النفاق الدولي يظهر في البحث عن جثث أسرى الصهاينة في غزة كاريكاتير / أي قتلى يجب البحث عنهم؟ كاريكاتير / من هو الحاكم الحقيقي للعرب؟ كاريكاتير / خلافات ترامب ونتنياهو كاريكاتير / "جرافة أمريكية للسلام" كاريكاتير / نشاطات إسرائيلية في الضفة الغربية وقطاع غزة كاريكاتير / ما هي الأرواح التي يجب البحث عنها؟
تعليقك