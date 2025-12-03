مؤتمر باكو لإطلاق مؤشر الذكاء الاصطناعي الإسلامي

وفقا لما أفادته وكالة أهل البيت (ع) للأنباء ــ ابنا ــ خلال مؤتمر باكو، سيتم الكشف لأول مرة عن وثيقة بعنوان "مؤشر الذكاء الاصطناعي في العالم الإسلامي" - المصممة لتقييم اتجاهات تطوير الذكاء الاصطناعي علميًا.

يستضيف الحدث القادم الدكتور سالم بن محمد المالك، المدير العام لمنظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة (إيسيسكو)، إلى جانب الشيخ راشد بن حمدان بن راشد آل مكتوم، الرئيس الأعلى لمؤسسة حمدان بن راشد آل مكتوم في دولة الإمارات العربية المتحدة.

يسعى المؤتمر إلى تعزيز التعاون في مجال الذكاء الاصطناعي في جميع أنحاء العالم الإسلامي، ومعالجة الآثار الأخلاقية والاجتماعية والاقتصادية للذكاء الاصطناعي.

من المتوقع أن يحضر المؤتمر حوالي 150 مشاركًا، بمن فيهم وزراء تعليم من 10 دول أعضاء في الإيسيسكو، وخبراء دوليون، ومسؤولون حكوميون.

كما سيتضمن البرنامج مناقشات حول دور الذكاء الاصطناعي في أنظمة التعليم، ويختتم ببيان ختامي حول "تطوير مؤشر الذكاء الاصطناعي في الدول الأعضاء في الإيسيسكو".