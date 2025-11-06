https://ar.abna24.com/xjRL46 نوفمبر 2025 - 11:23 رمز الخبر 1747293 الوسائط المتعدده کاریکاتیر الرئيسية الوسائط المتعدده کاریکاتیر كاريكاتير / ‘أطفال السودان’ 6 نوفمبر 2025 - 11:23 رمز الخبر: 1747293 وفقا لما أفادته وكالة أهل البيت (ع) للأنباء ـ ابنا ـ‘أطفال السودان’. سمات الاطفال السودان اخبار ذات صله كاريكاتير / ترامب یرید نهب ثروات العالم كاريكاتير / أطفال غزة والسودان يواجهون نفس المسير کاریکاتیر / أطماع بن زايد لاتنتهي كاريكاتير / المدعية العسكرية ضد نتنياهو، لحظة قبل كل شيء كاريكاتير / ‘التفاوض’ بالطريقة الاسرائيلية كاريكاتير / بعد غزة، لبنان مرة أخرى؟ كاريكاتير / ترامب: لإسرائيل الحق في الرد على الحادث
تعليقك