كاريكاتير / غزة: نسف وقف إطلاق النار برعایة ترامب
30 أكتوبر 2025 - 12:40
رمز الخبر: 1744614
وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ أبنا ــ نسف وقف إطلاق النار برعایة ترامب.
سمات
غزه
وقف اطلاق النار
ترامب
