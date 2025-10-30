  1. الرئيسية
كاريكاتير / بعد غزة، لبنان مرة أخرى؟

30 أكتوبر 2025 - 12:57
رمز الخبر: 1744625
وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ أبنا ــ بعد غزة، لبنان مرة أخرى؟

