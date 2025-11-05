https://ar.abna24.com/xjRD65 نوفمبر 2025 - 17:11 رمز الخبر 1747001 الوسائط المتعدده کاریکاتیر الرئيسية الوسائط المتعدده کاریکاتیر کاریکاتیر / أطماع بن زايد لاتنتهي 5 نوفمبر 2025 - 17:11 رمز الخبر: 1747001 وفقا لما أفادته وكالة أهل البيت (ع) للأنباء ـ ابنا ـ أطماع بن زايد لاتنتهي. سمات محمد بن زايد آل نهيان اخبار ذات صله كاريكاتير / المدعية العسكرية ضد نتنياهو، لحظة قبل كل شيء كاريكاتير / ترامب یرید نهب ثروات العالم كاريكاتير / ‘التفاوض’ بالطريقة الاسرائيلية كاريكاتير / بعد غزة، لبنان مرة أخرى؟ كاريكاتير / ترامب: لإسرائيل الحق في الرد على الحادث كاريكاتير / غزة: نسف وقف إطلاق النار برعایة ترامب كاريكاتير / أين جثامين الإسرائيليين؟ كاريكاتير / النفاق الدولي يظهر في البحث عن جثث أسرى الصهاينة في غزة
تعليقك