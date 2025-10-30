https://ar.abna24.com/xjQDw30 أكتوبر 2025 - 12:56 رمز الخبر 1744620 الوسائط المتعدده کاریکاتیر الرئيسية الوسائط المتعدده کاریکاتیر كاريكاتير / ‘التفاوض’ بالطريقة الاسرائيلية 30 أكتوبر 2025 - 12:56 رمز الخبر: 1744620 وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ أبنا ــ ‘التفاوض’ بالطريقة الاسرائيلية. سمات التفاوض اخبار ذات صله كاريكاتير / ترامب: لإسرائيل الحق في الرد على الحادث كاريكاتير / بعد غزة، لبنان مرة أخرى؟ كاريكاتير / غزة: نسف وقف إطلاق النار برعایة ترامب كاريكاتير / النفاق الدولي يظهر في البحث عن جثث أسرى الصهاينة في غزة كاريكاتير / أين جثامين الإسرائيليين؟ كاريكاتير / من هو الحاكم الحقيقي للعرب؟ كاريكاتير / أي قتلى يجب البحث عنهم؟
