https://ar.abna24.com/xjSfG9 نوفمبر 2025 - 17:07 رمز الخبر 1748499 الوسائط المتعدده صور الرئيسية الوسائط المتعدده صور کاریکاتیر / نتنياهو - هل سيتم اعتقاله في نيويورك؟ 9 نوفمبر 2025 - 17:07 رمز الخبر: 1748499 وفقا لما أفادته وكالة أهل البيت (ع) للأنباء ـ ابنا ـ نتنياهو - هل سيتم اعتقاله في نيويورك؟ سمات نتنياهو اعتقال نيويورك اخبار ذات صله كاريكاتير / ممداني يفوز بمنصب عمدة نيويورك كاريكاتير / ممداني يفوز بمنصب عمدة مدينة نيويورك كاريكاتير / أطفال غزة والسودان يواجهون نفس المسير كاريكاتير / ‘أطفال السودان’ کاریکاتیر / أطماع بن زايد لاتنتهي كاريكاتير / المدعية العسكرية ضد نتنياهو، لحظة قبل كل شيء كاريكاتير / ترامب یرید نهب ثروات العالم
تعليقك