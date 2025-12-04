مناورات للقوات البحرية لحرس الثورة الإسلامية في الخليج الفارسي

وفقا لما أفادته وكالة أهل البيت (ع) للأنباء ــ ابنا ــ انطلقت المناورات الكبرى للقوات البحرية للحرس الثوري في الخليج الفارسي تحت إشراف استخباراتي كامل، تكريماً للشهيد الراحل حاج محمد ناظري.

وخلال هذه المناورات، أصدرت الوحدات البحرية تحذيرات واضحة للسفن الأمريكية المتواجدة في المنطقة، لنقل رسالة حازمة بشأن قدرة إيران على حماية مياهها الإقليمية. كما تم استخدام أنظمة الدفاع الجوي المتقدمة مثل “نواب”، و“مجيد”، و“ميثاق” في بيئة الحرب الإلكترونية.

واستفادت هذه الأنظمة من الذكاء الاصطناعي لتحديد الأهداف الجوية والبحرية في وقت قصير، وتوجيه الضربات بدقة عالية.

وتهدف هذه المناورات إلى عرض القوة القتالية للقوات البحرية للحرس الثوري، خصوصاً في مجالات استعراض قدرات الأنظمة الدفاعية والهجومية الجديدة في المجالات الصاروخية والطائرات المسيرة، ومهارات الرصد والتعقب باستخدام الذكاء الاصطناعي للتعرف السريع على الأهداف الجوية والبحرية وتدميرها بدقة.

وتجسد هذه المناورات الرابط بين تضحيات الشهداء وقدرات الدفاع الحالية للبلاد، حيث تحمل في الوقت نفسه رسالة سلام وصداقة لجيران إيران، وتحذيراً حازماً للخصوم من أي تجاوز أو تصرف عدواني، مؤكدة أن مسار المقاومة والردع لا يزال مستمراً بكل قوة.

......

انتهى/278