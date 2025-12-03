ذكرى وفاة أم البنين زوجة الامام علي / السيرة الذاتية

وفقا لما أفادته وكالة أهل البيت (ع) للأنباء ــ ابنا ــ السيدة فاطمة بنت حزم بن خالد (المعروفة أيضًا بأم البنين) كانت زوجة الإمام علي (عليه السلام) وأم العباس (عليه السلام). انتسبت السيدة فاطمة بنت حزم بن خالد بن الربيع بن عامر الكلبي إلى بني كلة، وهي من أشرف عائلات بني هاشم، واشتهرت بشجاعة وبطولة محاربيها. وُلدت عام ٥ هـ. بعد سنوات من استشهاد السيدة فاطمة الزهراء (عليها السلام)، أبدى الإمام علي (عليه السلام) رغبته في الزواج من امرأة من قبيلة شجاعة ومقاتلة. كان عقيل عالمًا بعلم أنساب القبائل، فاقترح عليها فورًا اسم السيدة فاطمة بنت حزم بن خالد، وتم الزواج بعد فترة وجيزة. قبل ذلك بكثير، وتحديدًا في السنة الثامنة للهجرة، بُشِّر الإمام علي (عليه السلام) من قِبَل النبي محمد (صلى الله عليه وسلم) بمولودٍ شجاعٍ يُستشهد مع أخيه الإمام الحسين (عليه السلام) يوم عاشوراء. ومنذ ذلك الحين، ظلّ الإمام علي (عليه السلام) ينتظر ولادة ذلك الولد، الذي جاء في شخص العباس (عليه السلام).

جاءت السيدة أم البنين إلى بيت الإمام علي (عليه السلام) وهي تعلم يقينًا أن سيدة نساء أهل الجنة، فاطمة الزهراء (عليها السلام)، كانت تسكنه قبلها. وخدمت الإمام علي (عليه السلام) كما خدمت أم سلمة النبي (ص) بعد وفاة السيدة خديجة (عليها السلام). وما إن وطأت قدماها البيت حتى نذرت نفسها لتكون خادمة لأبناء فاطمة (عليها السلام). وقد احترم أبناء فاطمة (عليها السلام) إخلاصها، فكانوا يُكنّون لها الاحترام والتقدير. كانت فاطمة بنت حزام سيدةً كريمةً مثقفة، وأنجبت من علي أربعة أبناء: عباس، وعبد الله، وجعفر، وعثمان. ومعنى "أم البنين" هو "أم البنين". استشهد جميع أبنائها مع الإمام الحسين (ع). بعد استشهادهم، طلبت من الناس ألا يُنادوا عليها بـ"أم البنين" بعد ذلك. وعندما غادر الإمام الحسين (ع) المدينة المنورة إلى العراق، طلبت أم البنين من أبنائها الأربعة، العباس (ع)، وعبد الله، وجعفر، وعثمان، أن يضحوا بأرواحهم في سبيل الإمام الحسين (ع).