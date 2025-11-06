https://ar.abna24.com/xjRLb6 نوفمبر 2025 - 11:25 رمز الخبر 1747299 الوسائط المتعدده کاریکاتیر الرئيسية الوسائط المتعدده کاریکاتیر كاريكاتير / أطفال غزة والسودان يواجهون نفس المسير 6 نوفمبر 2025 - 11:25 رمز الخبر: 1747299 وفقا لما أفادته وكالة أهل البيت (ع) للأنباء ـ ابنا ـ أطفال غزة والسودان يواجهون نفس المسير. سمات غزه السودان أطفال اخبار ذات صله كاريكاتير / ‘أطفال السودان’ كاريكاتير / ترامب یرید نهب ثروات العالم کاریکاتیر / أطماع بن زايد لاتنتهي دخول 28 % فقط من شاحنات المساعدات منذ وقف إطلاق النار كاريكاتير / المدعية العسكرية ضد نتنياهو، لحظة قبل كل شيء كاريكاتير / بعد غزة، لبنان مرة أخرى؟ كاريكاتير / ‘التفاوض’ بالطريقة الاسرائيلية
