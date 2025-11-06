  1. الرئيسية
كاريكاتير / أطفال غزة والسودان يواجهون نفس المسير

6 نوفمبر 2025 - 11:25
رمز الخبر: 1747299
وفقا لما أفادته وكالة أهل البيت (ع) للأنباء ـ ابنا ـ أطفال غزة والسودان يواجهون نفس المسير.

