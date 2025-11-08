https://ar.abna24.com/xjRX28 نوفمبر 2025 - 09:27 رمز الخبر 1747781 الوسائط المتعدده کاریکاتیر الرئيسية الوسائط المتعدده کاریکاتیر كاريكاتير / ممداني يفوز بمنصب عمدة مدينة نيويورك 8 نوفمبر 2025 - 09:27 رمز الخبر: 1747781 وفقا لما أفادته وكالة أهل البيت (ع) للأنباء ـ ابنا ـ ممداني يفوز بمنصب عمدة مدينة نيويورك. سمات ممداني اخبار ذات صله كاريكاتير / أطفال غزة والسودان يواجهون نفس المسير كاريكاتير / ‘أطفال السودان’ كاريكاتير / ترامب یرید نهب ثروات العالم کاریکاتیر / أطماع بن زايد لاتنتهي كاريكاتير / المدعية العسكرية ضد نتنياهو، لحظة قبل كل شيء
