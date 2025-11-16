  1. الرئيسية
  2. الوسائط المتعدده
  3. کاریکاتیر

كاريكاتير / غزة تغرق

16 نوفمبر 2025 - 19:08
رمز الخبر: 1751006
كاريكاتير / غزة تغرق

وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ أبنا ــ غزة تغرق.

سمات

اخبار ذات صله

تعليقك

You are replying to: .
captcha