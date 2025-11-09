  1. الرئيسية
كاريكاتير / ممداني يفوز بمنصب عمدة نيويورك

9 نوفمبر 2025 - 16:32
رمز الخبر: 1748487
كاريكاتير / ممداني يفوز بمنصب عمدة نيويورك

وفقا لما أفادته وكالة أهل البيت (ع) للأنباء ـ ابنا ـ نشرت صحف عالمية و عربية مجموعه من صور الكاريكاتير تعبيرا عن فوز زهران ممداني بمنصب عمدة نيويورك.

كاريكاتير / ممداني يفوز بمنصب عمدة نيويورك

كاريكاتير / ممداني يفوز بمنصب عمدة نيويورك

