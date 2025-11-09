https://ar.abna24.com/xjSfr9 نوفمبر 2025 - 16:32 رمز الخبر 1748487 الوسائط المتعدده کاریکاتیر الرئيسية الوسائط المتعدده کاریکاتیر كاريكاتير / ممداني يفوز بمنصب عمدة نيويورك 9 نوفمبر 2025 - 16:32 رمز الخبر: 1748487 وفقا لما أفادته وكالة أهل البيت (ع) للأنباء ـ ابنا ـ نشرت صحف عالمية و عربية مجموعه من صور الكاريكاتير تعبيرا عن فوز زهران ممداني بمنصب عمدة نيويورك. سمات زهران ممداني اخبار ذات صله كاريكاتير / ممداني يفوز بمنصب عمدة مدينة نيويورك کاریکاتیر / نتنياهو - هل سيتم اعتقاله في نيويورك؟ كاريكاتير / أطفال غزة والسودان يواجهون نفس المسير كاريكاتير / ‘أطفال السودان’ كاريكاتير / ترامب یرید نهب ثروات العالم کاریکاتیر / أطماع بن زايد لاتنتهي كاريكاتير / المدعية العسكرية ضد نتنياهو، لحظة قبل كل شيء كاريكاتير / بعد غزة، لبنان مرة أخرى؟
تعليقك