كاريكاتير / ممداني يفوز بمنصب عمدة نيويورك

رمز الخبر: 1748487

وفقا لما أفادته وكالة أهل البيت (ع) للأنباء ـ ابنا ـ نشرت صحف عالمية و عربية مجموعه من صور الكاريكاتير تعبيرا عن فوز زهران ممداني بمنصب عمدة نيويورك.