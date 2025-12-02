آية الله رمضاني: على المسلمين عدم التأخر في مجالي العلم والتقدم

وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ أبنا ــ استقبل الأمين العام للمجمع العالمي لأهل البيت (ع) عددا من الأساتذة الباكستانيين في مبنى المجمع العالمي لأهل البيت (ع) بمدينة قم المقدسة.

وعن الصلة بين العلم والدين قال آية الله "رضا رمضاني": هناك من سعى وما زال يسعى ويقول: يوجد تعارض بين العلم والدين، في حين أنه لا يوجد أي تعارض بين هذين الاثنين، بل نرى في القرآن أكثر من 300 آية علمية.

وأضاف سماحته: في العصور الوسطى، حيث كانت الكنيسة تهيمن وتطرح أفكارًا تتعارض مع العلم، وكانت تقول إن الآخرين يجب أن يوافقونا في النقاشات العلمية؛ لذلك طرحت قضية تعارض العلم والدين، الأمر الذي يعد تطرفًا ولم يحقق نتائج جيدة. وكان البعض يسعى ليقول هناك تعارضًا بين العقل والدين، لكننا نعتقد أن "من لا عقل له لا دين له"، فالعقل هو نفسه يحثنا على الدين ومعرفة الله والمعاد.

وفي جانب آخر من حديثه شدد سماحته على النمو العلمي للبلدان الإسلامية، وقال: في زمن ما، كان المسلمون هم مركز ثقل العلوم في العالم، وقد أخذ الغرب العلم منا المسلمين، والآن يتفاخر علينا؛ لذا يجب ألا نتأخر في مجال العلم والتقدم.ارتفعت مكانة إيران العلمية بعد انتصار الثورة الإسلامية حيث كانت قبل الثورة، في المرتبة 57 عالميًا، أما الآن، فأصبحت ​​مكانة إيران العلمية في المرتبة ال17 عالميا، كما أنّه أصبحنا في بعض المجالات في المرتبة العاشرة على المستوى العالمي، وفي بعض المجالات الأخرى في المرتبة الخامسة؛ لذا يجب على جميع الدول أن تنمو في المجال العلمي.

