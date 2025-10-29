https://ar.abna24.com/xjQvv29 أكتوبر 2025 - 15:37 رمز الخبر 1744276 الوسائط المتعدده کاریکاتیر الرئيسية الوسائط المتعدده کاریکاتیر كاريكاتير / من هو الحاكم الحقيقي للعرب؟ 29 أكتوبر 2025 - 15:37 رمز الخبر: 1744276 وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ أبنا ــ من هو الحاكم الحقيقي للعرب؟ سمات ترامب اخبار ذات صله كاريكاتير / خلافات ترامب ونتنياهو كاريكاتير / أي قتلى يجب البحث عنهم؟ كاريكاتير / "جرافة أمريكية للسلام" كاريكاتير / النفاق الدولي يظهر في البحث عن جثث أسرى الصهاينة في غزة كاريكاتير / نشاطات إسرائيلية في الضفة الغربية وقطاع غزة كاريكاتير / أين جثامين الإسرائيليين؟ كاريكاتير / مسجد الأقصى في خطر العرب واليهود كاريكاتير / المقاومة "تنظف" غزة
تعليقك