زيارة هيئة رئاسة الجمعية العامة لجماعة المدرسين لآية الله الشبيري الزنجاني

وفقا لما أفادته وكالة أهل البيت (ع) للأنباء ــ أبنا ــ التقى رئيس وأعضاء هيئة رئاسة الجمعية العامة لجماعة المدرسين في حوزة قم، بالمرجع الديني آية الله العظمى السيد موسى الشبيري الزنجاني، وأجروا معه محادثات.

وخلال الزيارة، قدّم رئيس الجمعية، حجة الإسلام والمسلمين مهدي سليماني الأردهالي، التهنئة بمناسبة ذكرى مولد السيدة فاطمة الزهراء (سلام الله عليها) والإمام الخميني (رحمه الله)، معرباً عن تقديره لجهود وخدمات هذا المرجع الكبير وسائر المراجع العظام للعالم الشيعي.

وأكد في كلمته أن المراجع العظام يمثلون ملاذ الأمة ومصابيح الهداية في مواجهة أعداء الإسلام والانحرافات، مشدداً على أن الشعب الإيراني العزيز هو خير ناصر لدين الله وللإمام المهدي (عجل الله فرجه)، وأن الشهداء هم ضمان أمننا واستقرارنا.

واستطرد حجة الإسلام والمسلمين سليماني الأردهالي قائلاً: "إن وجود قائد الثورة الإسلامية، سماحة آية الله العظمى السيد علي الخامنئي، يُعدّ نعمة جليلة، ويجب على الجميع أن يكونوا ممن يُقَدِّرون هذه النعمة ويُناصِرونها".

