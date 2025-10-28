https://ar.abna24.com/xjQgP28 أكتوبر 2025 - 12:24 رمز الخبر 1743753 الوسائط المتعدده کاریکاتیر الرئيسية الوسائط المتعدده کاریکاتیر كاريكاتير / "جرافة أمريكية للسلام" 28 أكتوبر 2025 - 12:24 رمز الخبر: 1743753 وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ أبنا ــ "جرافة أمريكية للسلام". سمات ترامب السلام اخبار ذات صله كاريكاتير / نشاطات إسرائيلية في الضفة الغربية وقطاع غزة كاريكاتير / خلافات ترامب ونتنياهو كاريكاتير / ما هي الأرواح التي يجب البحث عنها؟ كاريكاتير / مسجد الأقصى في خطر العرب واليهود كاريكاتير / المقاومة "تنظف" غزة
تعليقك