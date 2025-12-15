قاضٍ هندي يستشهد بنص هندوسي في إصدار الحكم على عشرة رجال مسلمين بتهمة ارتكاب أعمال عنف في بهرايش عام 2024

وفقا لما أفادته وكالة أهل البيت (ع) للأنباء ــ ابنا ــ في قضية أحداث العنف التي وقعت في بهرايش عام ٢٠٢٤ بولاية أوتار براديش، أصدر القاضي في محكمة محلية حكمًا بالإعدام على المتهم الرئيسي محمد سرفراز، وبالسجن المؤبد على تسعة آخرين، مستشهدًا بنص مانوسمريتي، وهو نص هندوسي قديم لطالما وُجهت إليه انتقادات لتكريسه التسلسل الهرمي الطبقي.

وقد أثار حكم الخميس تدقيقًا واسع النطاق لاستشهاده ببيت شعري من مانوسمريتي لتبرير قسوة العقوبة.

كما أثار الحكم مزيدًا من المخاوف، إذ أشار أيضًا إلى مزاعم التعذيب التي نفتها الشرطة علنًا العام الماضي، واصفةً إياها بالشائعات التي لا أساس لها من الصحة.

أصدر قاضي الجلسات الإضافية، باوان كومار شارما، حكمًا بالإعدام على سرفراز، وفرض أحكامًا بالسجن المؤبد مع الأشغال الشاقة على تسعة آخرين، لقتلهم رام جوبال ميشرا، البالغ من العمر 28 عامًا، خلال اضطرابات طائفية في بهرايش في 13 أكتوبر/تشرين الأول 2024.

وجاء في الحكم، الذي امتد على 142 صفحة، واصفًا الجريمة بأنها "شنيعة للغاية"، مستشهدًا بنصوص من مانوسمريتي لتأكيد الأساس الفلسفي للعقاب.