إصدار الحلقة الثانية عشرة من سلسلة (علماؤنا السابقون)

وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ أبنا ــ أصدر المجمَعُ العلميّ للقرآن الكريم في العتبة العباسية المقدسة، الحلقة الثانية عشرة من سلسلة (علماؤنا السابقون).

وحملت الحلقة التي أصدرها مركز الدراسات والبحوث القرآنية التابع للمجمَع، عنوان: "من أوائل الرواة في تفسير القرآن الكريم/ جابر بن عبد الله الأنصاري -رضوان الله عليه- (ت 98هـ)".

ويُعدّ الأنصاري من أولئك التّلامذة والحفظة الّذين كان لهم الأثر البالغ في حمل التّراث إلى أهله طوال الأيّام والعصور؛ فقد كان منارًا تستنير به العقول جيلًا بعد جيل، وحجّة على جميع البشريّة إلى يوم القيامة؛ متمسّكًا بالثّقلين، ومتشرّفًا بحمل نور أهل البيت (عليهم السّلام).

وعُرف بولائه لأهل البيت (عليهم السلام)، ونقله الروايات التفسيرية للقرآن الكريم عن رسول الله (صلى الله عليه وآله) وخمسة من الأئمة المعصومين (عليهم السلام)، ما جعله من أوائل روّاد التفسير بالمأثور.

وكانت له قيمة عليا في إرشاد العلماء الّذين جاؤوا بعده والباحثين والدّارسين إلى تلمّس أوّليّة التّفسير للنّصّ القرآنيّ؛ حين اتّخذه علمًا هاديًا، ودليلًا قاطعًا في إرشاد النّاس إلى القرآن الصّامت والقرآن النّاطق؛ لذلك جاءت طبعة هذا الإصدار بمئة وخمس وخمسين صفحة بطبعة أقلّ ما يقال فيها: إنّها مؤنسة لأعين القرّاء، وفيها انمياز من غير نشاز.

ويأتي هذا الإصدار ضمن جهود المجمَع العلمي للقرآن الكريم لإحياء التراث الإسلامي وتسليط الضوء على أعلامه الذين أسهموا في حفظ علوم القرآن وروايات أهل البيت (عليهم السلام)، إلى جانب رفد الساحة البحثية بدراسات متخصصة ومعاصرة تواجه التّيّارات الفكريّة الأخرى.

.........

انتهى/ 278

