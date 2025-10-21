  1. الرئيسية
إصدار العدد 122 من مجلة حيدرة

21 أكتوبر 2025
إصدار العدد 122 من مجلة حيدرة

صدر العدد 122 من مجلة حيدرة، و تتضمن المجلة قصصًا هادفة، ومقالات ثقافية، وأنشطة تربوية.

وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ أبنا ــ أصدر قسم الشؤون الفكرية والثقافية في العتبة العباسية المقدسة، العدد 122 من مجلة (حيدرة) الشهرية.

وقال مسؤول شعبة الطفولة والناشئة التابعة للقسم، السيد حسنين فاروق، إنَّ "الشعبة تتولى إعداد المجلة التي تتضمن قصصًا هادفة، ومقالات ثقافية، وأنشطة تربوية، ومسابقات معرفية، صيغت بأسلوب مبسط يحفز على التفكير الإبداعي لدى الفتيان، ويعزز القيم الدينية والوطنية لديهم".

وأضاف، أنَّ "مجلةَ حيدرة تسعى إلى غرس القيم الأخلاقية والإنسانية في نفوس الناشئة، عبر موضوعات تربوية ومعرفية مُستلهمة من تعاليم الإسلام، وسيرة أهل البيت (عليهم السلام)".

وتصدر مجلة حيدة بشكل دوري، وتوزع في المدارس، والمراكز الثقافية، والمؤسسات التربوية، فضلًا عن إتاحتها عبر المنصات الإعلامية الإلكترونية للعتبة العباسية المقدسة.

للاطلاع على المجلّة: اضغط هنا.
