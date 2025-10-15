إصدار الجزءان الخامس والسادس من دليل الأطاريح والرسائل الجامعية العراقية لعام 2025م 

وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ أبنا ــ أصدر قسمُ الشؤون الفكرية والثقافية في العتبة العباسية المقدسة، الجزأين الخامس والسادس من دليل الأطاريح والرسائل الجامعية لعام 2025م.

وقال معاون مدير مركز المعلومات الرقمية التابع للقسم السيد صالح الحسناوي، إنَّ "دليل الأطاريح والرسائل الجامعية، يعد سلسلة معرفية تتكون من عدة أجزاء، يضم كل جزء منها تفاصيل أكثر من 8000 أطروحة ورسالة جامعية في مختلف الاختصاصات العلمية والإنسانية، لمراحل الدكتوراه والماجستير والدبلوم العالي".

وأضاف أنَّ" الدليل يهدف إلى تيسير الوصول إلى النتاج العلمي العراقي وتوثيقه في قاعدة بيانات رقمية متكاملة"، مؤكداً أنَّ "النسخ الإلكترونية من هذه الأطاريح متاحة في مكتبة العتبة العباسية المقدسة لخدمة الباحثين وطلبة الدراسات العليا".

ويأتي هذا الإصدار استمرارًا لمشاريع قسم الشؤون الفكرية والثقافية في تعزيز البنية البحثية والمعرفية داخل العراق، وتوفير مصادر علمية موثوقة تسهم في دعم حركة البحث الأكاديمي.

............

انتهى/ 278

