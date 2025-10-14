إصدار العدد الـ124من مجلة الآفاق المعنية بشؤون الحوزات العلمية + رابط التحميل

وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ أبنا ــ تم إصدار العدد 124‌‌ ‌من مجلة الآفاق المعنية بشؤون الحوزات العلمية في المحاور التالية‌:‌

‌1.‌ نداء قائد الثورة الإسلامية إلى المؤتمر الوطني الثاني والثلاثين للصلاة

‌2.‌ كلمة رئيس التحرير/ وحدة الإنسانية... نداء الضمير فوق الخلافات المذهبية‌

‌3.‌ آية الله العظمى مكارم الشيرازي يؤكد على استخدام الحوزة للأدوات الحديثة والذكاء ‌الاصطناعي

‌4.‌ تقريظ المرجع الديني آية الله العظمى الشيخ جعفر السبحاني لموسوعة آيات الأحكام

‌5.‌ مقالة/ حبل الوحدة وسكين التفرقة – تحليل استراتيجي للتقارب بين المذاهب الإسلامية: من ‌الأسس النظرية إلى المتطلبات الحضارية

‌6.‌ مقالة/ كتاب جامع السعادات تحفة فريدة في هندسة الأخلاق الإسلامية

‌7.‌ تعريف بالمراكز والمؤسسات الدينية الشيعية – مؤسّسة البحوث الإسلامية للعتبة الرضوية ‌المقدسة

‌8.‌ علماء وأعلام – آية الله العظمى السيد حسين بحر العلوم (قدس سره)

‌9.‌ أسئلة وردود – قصة وحياة السيد موسى المبرقع بن محمد الجواد (عليهما السلام) ‌

‌10.‌ شهداء الفضيلة – الطالب الشهيد السيد أحمد حميدزادة (رضوان الله عليه) ‌

‌11.‌ مقالة/ الشباب الواعون ذخيرة المجتمع

‌12.‌ قراءة في كتاب/ فلسفة الأخلاق في الفكر الشيعي – مسكويه أنموذجًا

‌13.‌ شعر وقصيـدة – طوفان الأقصى / الشاعر الجزائري حسين الأقرع

‌14.‌ كلمات للحياة – لا تتوقف عن الكتابة

‌15.‌ صدر حديثًا – معجم أحاديث النبي (صلى الله عليه وآله) ‌في أمير المؤمنين (عليه السلام)

‌16.‌ تعريف بكتاب – الحوزات العلمية الشيعية في العالم

‌17.‌ نصحية نفسية

لتحميل هذا العدد اضغط هنا.

...........

انتهى/ 278

