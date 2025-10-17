إصدار العدد الخامس من مجلة الاستعمار

وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ أبنا ــ أصدر قسمُ الشؤون الفكرية والثقافية في العتبة العباسية المقدسة، ممثَّلًا بالمركز الإسلامي للدراسات الاستراتيجية، العددَ الخامس من مجلة (الاستعمار).

وتعد (الاستعمار) مجلة فصلية محكَّمة تُعنى بنقد وتحليل ظواهر الاستعمار الكلاسيكي، والجديد وما بعد الاستعمار، من منظورٍ فكريٍّ واستراتيجيٍّ معاصر.

وافتُتح العدد بموضوعات بحثية أبرزها الافتتاحية الموسومة بـ (حوار حول الصبغة الاستعمارية والعلاقات ما بعد الاستعمارية).

وتضمن العددُ مجموعةً من البحوث والدراسات التي تتناول قضايا الاستعمار في العالم الإسلامي، وتستعرض آثاره على الهويَّة، والثقافة، والسياسة.

ويأتي إصدار المجلة في إطار جهود المركز الرامية إلى تفكيك المنظومات الفكرية والسياسية التي خلَّفها الاستعمار، واستشراف أدوات المواجهة المعرفية, والثقافية المعاصرة، انطلاقًا من رؤيةٍ إسلاميةٍ نقديةٍ تستعيد قراءة الماضي؛ لصناعة وعي الحاضر والمستقبل.

