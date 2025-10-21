إصدار تحقيق عن كتاب هداية الأنام في حكم أموال الإمام للشيخ المامقاني

وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ أبنا ــ صدر حديثًا عن الهيأة العليا لإحياء التراث في العتبة العباسية المقدسة تحقيقًا عن كتاب (هداية الأنام في حكم أموال الإمام عليه أفضل الصلاة والسلام أو هديّة النملة إلى صاحب هذه الأمّة).

وأشرف على إصدار التحقيق مركز الشيخ الطوسي للدراسات والتحقيق التابع للهيأة، وهو من تأليف العلّامة الثاني الفقيه الشيخ عبد الله المامقانيّ (قدّس سرّه) (1290-1351هـ) وتحقيق الشيخ محمد رضا المامقانيّ.

ويُعدّ كتاب هداية الأنام للعلّامة المامقانيّ بادرة رائدة في التصنيف الفقهي، إذ تقصّى مؤلفه مباحث أموال الإمام (عليه السلام) فجمع مسائلها وفروعها بعد أن كانت مبثوثة في أبواب متعددة، وموزّعة على مطالب متباعدة في المدونات الفقهية، ولا يخفى ما في مسلك الدراسة الموضوعية للمسائل من أهمية بالغة من حيث تظهير القواعد المشتركة والمساعدة على إبراز القرائن والمناسبات.

ويزداد الكتاب تميّزًا بحسن صياغته وغزارة مادته العلمية، واستقصائه للأقوال وأدلتها ومناقشتها بدقة، ما يجعله مرجعًا فريدًا في مجاله.

