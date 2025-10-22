إصدار الجزء الخامس من كتاب "رواة البصرة ورواياتهم عن أهل البيت عليهم السلام"

وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ أبنا ــ أصدر قسم شؤون المعارف الإسلامية والإنسانية في العتبة العباسية المقدسة الجزء الخامس من كتاب "رواة البصرة ورواياتهم عن أهل البيت (عليهم السلام)" من تأليف الشيخ علي سعدون الغزي.

وأشرف على إصدار الكتاب مركز تراث البصرة التابع للقسم، وجاء ضمن سلسلة (موسوعة تراث البصرة) في محور التراث الفكري.

وتضمن الإصدار دراسة موسعة لمجموعة من الرواة الذين نقلوا الأحاديث عن النبي(صلى الله عليه وآله) وأهل بيته (عليهم السلام)، وقدم المؤلف ترجمة متكاملة لكل راوٍ، معززة بالمصادر والشواهد التي تؤكد مصداقية النقل ودقته العلمية، مبينا مكانتهم العلمية وأدوارهم المعرفية في حفظ الحديث ونشر التراث.

وتطرق الكتاب إلى أربعة وعشرين راويًا مرتبين حسب الحروف الهجائية، إلى جانب سيرهم الذاتية، وملامح حياتهم العلمية، ومنجزاتهم الفكرية والأدبية، بالاعتماد على منهج توثيقي دقيق يجمع بين الدراسة الرجالية والمادة التاريخية.

ويأتي الإصدار ضمن خطة المركز في إحياء تراث هذه المدينة العريقة، وكشف الغائب من سير رواتها ومفكريها، وإغناء المكتبة العربية والعالمية بإسهامات نوعية تضيء الجوانب المخفية من الإرث الإسلامي، وصون الهوية العلمية والبصرية.

