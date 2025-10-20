إصدار كتاب "قبس من أسرار الصلاة" في ماليزيا

وفقا لما أفادته وكالة أهل البيت (ع) للأنباء ــ ابنا ــ صدر حديثا كتاب "قبس من أسرار الصلاة" وهو من تأليف الشيخ محسن قرائتي باللغة الإنجليزية وفي ماليزيا، وذلك برعاية الدائرة العامة للخدمات الثقافية وإصدارات المجمع العالمي لأهل البيت (ع).

ويعد هذا الكتاب شرحا وتفسيرا لمكانة الصلاة في الإسلام ودورها في تربية البعد الروحي والمعنوي للإنسان. ففي بداية الكتاب تطرق المؤلف إلى موضوع العبادة، وفيه تناول ضرورة العبادة، وأسبابها، وكيفيتها، وجذورها، وأبعادها.

ثم مع التركيز على موضوع الصلاة حاول المؤلف أن يعرض القضايا المرتبطة فيها في عدة فصول منها: آداب الصلاة، ومقدمات الصلاة، والنية، والإخلاص، والتعقيبات، كما قدّم إلى القراء في القسم الأخير من هذا الكتاب أهمية صلاة الجماعة وآثارها وكيفيتها وكذلك أهمية وآثار وكيفية عدد من الصلوات الأخرى مثل: صلاة الجمعة، وصلاة العيدين، وصلاة الآيات، وصلاة الميت، وصلاة الاستسقاء.

ويعتبر المؤلف أنّ كتابه نافع ومفيد لمدرسي الدورات الدينية، ويرى أن كتابه يتميز بخصائص أبرزها تبويب الكتاب والأسلوب الذي استعمله فيه، والاستفادة من الآيات القرآنية والرويات في تزويد مباحثه.

ترجم كتاب "قبس من أسرار الصلاة" إلى اللغة الإنجليزية منصور ليما، وصدر بالقياس الرقعي.

