إصدار الجزء الخامس من سلسلة دراسات في المنهج

وجاء الإصدار بعنوان (مناهج العلوم الإسلاميّة – أنماط واتجاهات تفسير القرآن)، وأشرف عليه المركز الإسلامي للدراسات الاستراتيجية التابع للقسم.

وذكر المشرف على المركز، السيّد هاشم الميلاني أنّ "الجزء الخامس يعد القسم الأوّل من البحوث القرآنية التخصّصية في المنهج والمضمون، وخُصّص لدراسة الأساليب (الأنماط) والاتجاهات التفسيرية".

