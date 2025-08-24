تنظيم ندوة عن البعد الحضاري لزيارة الأربعين وإصدار عدد جديد من مجلة الرياحين

وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ أبنا ــ نظّم قسم الشؤون الفكرية والثقافية في العتبة العباسية المقدسة، ندوةً علمية إلكترونية حملت عنوان: (من إفريقيا إلى كربلاء.. البعد الحضاري لزيارة الأربعين)، كما أصدر عددًا جديدًا من مجلة الرياحين للأطفال.

وقال منسّق مركزُ الدراسات الإفريقية التابع للقسم، الشيخ إبراهيم باه: إنّ "المركز نظّم ندوة تناولت البُعد الحضاري لزيارة الأربعين؛ بهدف تسليط الضوء على ما تحمله هذه المناسبة من دلالات إنسانية وروحية وثقافية، تربط بين الشعوب وتعزّز القيم المشتركة بينها".

وأضاف "شارك في الندوة عددٌ من الباحثين والأكاديميين من العراق وعدد من الدول الإفريقية، إذ ناقشوا في أوراقهم البحثية الأبعاد الفكرية والثقافية والاجتماعية لزيارة الأربعين، وما تمثله من قيمة حضارية عالمية تربط كربلاء بالمجتمعات الإسلامية".

وتأتي هذه الندوة في إطار سلسلة النشاطات العلمية والفكرية التي يواصلها المركز، لإبراز الأبعاد الحضارية لزيارة الأربعين، والتعريف بدورها في توثيق الروابط الثقافية والإنسانية، ولا سيّما في القارة الإفريقية، إذ يشكّل الزائرون القادمون منها جزءًا أصيلًا من المشهد الأربعيني العالمي.

من جانب آخر أصدرت شعبة الطفولة والناشئة التابعة للقسم العدد 190 من مجلّة الرياحين الشهريّة التي تعنى بثقافة الطفل.

قال مسؤول الشعبة، السيد حسنين الخفاجي: إنّ "مجلة الرياحين تحمل مضمونًا تربويًّا وتثقيفيًّا موجّهًا، يسهم في بناء وعي الطفل وتنمية شخصيته، فضلًا عن تعزيز ارتباطه بالهُوية الثقافية والدينية".

وأضاف "يصدر هذا العمل بشكل شهري ومنتظم، بإشراف نخبة من الكتّاب والمحرّرين المختصّين، ويضمّ أبوابًا متنوّعة تشمل القصّة، والمقالة، والأنشطة، والحكايات المصوّرة، وغيرها من المواد الجاذبة والمفيدة للطفل".

وتتوفّر المجلة للراغبين باقتنائها في مراكز البيع الواقعة في منطقة ما بين الحرمين الشريفين في كربلاء المقدّسة، فضلًا عن إمكانية تحميل نسختها الرقمية عبر المنصات الرسمية.

