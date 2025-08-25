إصدار العدد الحادي والثلاثين من مجلة (رد الشمس)

وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ أبنا ــ أصدر قسم شؤون المعارف الإسلامية والإنسانية في العتبة العباسية المقدسة، العدد الحادي والثلاثين من مجلة (رد الشمس) الفصلية.

ويشرف على إصدار المجلة مركز تراث الحلة التابع للقسم، وتعنى بالتراث الحلي وتوثيق محطاته الفكرية والثقافية.

ويأتي العدد استمرارًا لنهج المجلة في تسليط الضوء على الإرث الحضاري والفكري الغني الذي تتميز به مدينة الحلة، إذ اشتمل على مجموعة من المواد المتنوعة في مجالات التاريخ، والأدب، والتراث والفكر، أعدها نخبة من الباحثين والكتاب المختصين.

واشتمل العدد على مجموعة من الأبواب أبرزها باب (نشاطاتنا) الذي وثق ختام مهرجان ولادة الإمام الحسن المجتبى (عليه السلام)، وباب (مراقد ومزارات) الذي تناول مقام الإمام المهدي (عجل الله فرجه الشريف) في مدينة الحلة، إضافة إلى باب (أعلام حلية) متطرّقًا إلى سيرة الشيخ علي بن يوسف الحلي المعروف بظهير الدين، فضلًا عن باب (معالم حلية) الذي سلط الضوء على البيوت التراثية في المدينة.

كما ضم الإصدار دراسات ومقالات بحثية، منها (البيت النبوي في التراث الحلي)، و(الموسوعة الحلية) متناولة معركة الوردية، إضافةً إلى (محطات حلية)، وباب (عيون الأدب) الذي خصّ أدب المناظرة عند شعراء الحلة وعلمائها بالبحث والتحليل، بما يعكس ثراء البيئة الفكرية والأدبية لهذه المدينة.

وتعد مجلة (رد الشمس) من المجلات الثقافية المهتمة بتراث مدينة الحلة، وتستقبل مشاركات الكتاب والأدباء والمفكرين، من مقالات، وبحوث، وقصائد شعرية، ووثائق، وصور تراثية تخص المدينة.

